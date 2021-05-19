Akşener'in hadsizliğini savunmak CHP'li Yunus Emre'ye kaldı

İnsan kasabı katil Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e AK Parti tepki gösterince ses CHP'den çıktı.

Habertürk canlı yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre burada yaptığı konuşmada, "Bir partiler ailesi ortaya çıktı dünyada otoriter popülist liderler, kim bunlar kutuplaşma siyaseti üretenler sayın Akşener'in söylediği aslında budur. Netanyahu gerçekten insanlık suçu işliyor. Akşener'in eleştirdiği bu değil , siyaseten eleştiriyor. Ergen tavırlı popülist liderler diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ledirler arasında öne çıkıyor. Sayın Akşener'e yapılan haksızlıktan bahsediyorum. "Ergen tavırlı popülist liderler." diyor. AK Parti tarafından yapılan açıklamaları da dehşetle izledim. Türkiye bugün yangın yeridir." dedi.

AK Parti 22. dönem Milletvekili Resul Tosun, "İlk defa Yunus Emre Bey'i böyle ateşli bir konuşma yaparken dinledik. Meral hanımı savunma konusunda Millet İttifakı üyesi olarak ben onu olumlu karşılarım. Ancak Türkiye gündemini değiştiren AK Parti'nin verdiği cevaplar değil ki, siz kalkıp Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutuyorsunuz. Cevap verince de vay gündemi çarpıtıyorsunuz. Kılıçdaroğlu kalkıyor iktidarın 3. ortağı mafyadır diyor. Şimdi bunlar söylenecek biz cevap verince gündemi değiştiriyorsunuz oluyor. Asıl siz gündemi değiştiriyorsunuz." diyerek CHP'li Yunus Emre'ye tepki gösterdi.