Akşener’in feleği şaşacak! O isim rest çekti! Eğer yayınlamazsa ben servis edeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiğini öne sürerek "Daha yeni İmralı'ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" demişti.

Bozdağ'dan rest: Yayınlamazsa ben servis edeceğim

İddia hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti liderine cevap geldi.

CNN Türk canlı yayınında söz konusu iddiaya yanıt veren Bakan Bozdağ, "Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok. O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayınlamazlarsa yarın ben bütün basına vereceğim. Yayınlamaları çağrısında bulunuyorum" dedi.



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