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Akşener’in evinde o videoyu çeken kişi belli oldu!

MHP'lilerin, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gösteri yapması ile başlayan tartışma halen devam ediyor. Bugünkü grup toplantısında konuyla ilgili konuşurken,"Evde 2 kişiyiz deyip 3’üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır" diyen Devlet Bahçeli'nin sorduğu kişinin kim olduğu belli oldu.

09 Ekim 2018 Salı 15:41
Akşener’in evinde o videoyu çeken kişi belli oldu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada Meral Akşener’in evinin önünde yapılan protesto gösterisi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Üsküdar’da yaşanan olayın kendilerinden habersiz yapıldığını ve bunun neticesinde gerekeni yaptıklarını belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

“İp Parti Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı. Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar teşkilatımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar.

Videoyu kim çekti?

Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini, il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık. Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olması, 2 kişiyiz deyip 3'üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır.

Tuzak kuruldu

Üsküdar'da tuzak kurulmuştur. Hiçbir Türk kadınının heveslenemeyeceği bir üslupla meydan okumalar şahitlik edildi.. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur. ”

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından Sözcü’ye konuşan Akşener, videoyu çeken kişinin 25 yıldır yanlarında yaşayan yeğeni olduğunu söyledi.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:41
  1. Ankara
  2. Devlet Bahçeli
  3. Meral Akşener
  4. videolu kayıt

YORUM YAZ

  • soran adamsoran adam53 dk önce
    yani bu olayda meral akşener mi kabahatli çıktı?
Bugünkü Akit

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