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Gündem Akşener'in CHP'ye hakareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan toplantı kararı
Gündem

Akşener'in CHP'ye hakareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan toplantı kararı

İyi Parti lideri Meral Akşener’in CHP'li kurmaylar ile ilgili 'geri zekâlılık ve ahmaklık' hakaretlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin üst kurmaylarını, olağanüstü toplantıya davet ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 03:00:00 -
Akşener'in CHP'ye hakareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan toplantı kararı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dün katıldığı bir yayında yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane Buluşması sürecine değinen Akşener, bu buluşma esnasında CHP'li yöneticilerin tavırlarını eleştirerek o dönem sürecin yönetilemediğini savundu.

"Saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık"

Akşener ayrıca o dönem Kılıçdaroğlu'nu aradığını ama ulaşamadığını belirtip CHP'li yöneticileri hedef alarak "Saçmalık, ahmaklık, geri zekâlılık. Aynı işte geri zekâlılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor....Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" sözlerini sarf etti.

Öztrak cevap vermedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise düzenlediği basın toplantısında, kendisine konu hakkında yöneltilen soruya dün yanıt verip "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok" diyerek geçiştirdi.

CHP'de olağanüstü toplantı

Öztrak'ın Akşener'in hakaret dolu sözlerini geçiştirmesi ardından bir başka gelişme daha yaşandı. 9 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti Meclisi Toplantısı yaşanan felaket sonrası ertelenmişti. Ancak Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin üst kurmaylarını yani Parti Meclisi Üyeleri toplantısını yapma kararı aldığı ve Parti Meclisi Üyelerini toplantıya davet ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu partinin desteğini alarak masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

Kılıçdaroğlu belge gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadeler kullanıldı:
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"09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantı gündemi

1: Saygı duruşu

2: Genel Başkanın Sunuşu

3: Afetle ilgili genel değerlendirmeler

4: 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme

5: Dilek ve öneriler"

Kaynak: SABAH

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