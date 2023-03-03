Akşener'in bombayı patlatmasının ardından HDP'den flaş karar!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadan ayrılmasının ardından HDP olağanüstü MYK‘yı toplama kararı aldı.
Siyasette İYİ Parti lideri Akşener‘in açıklamaları sonrası başlayan hareketlilik sürüyor. CHP’nin ardından HDP de olağanüstü MYK‘yı toplama kararı aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in masayla ipleri koparan açıklamaları HDP yarın saat 14.00’te olağanüstü MYK’sını toplama kararı aldı. Akşener’in kararı sonrası CHP’de olağanüstü MYK’yı toplama kararı almıştı.
Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmedi
Millet İttifakı liderlerinin cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatırdığı toplantısı dün tamamlandı. Altı liderin cumhurbaşkanı adayını açıklamak için pazartesiyi işaret etti. Akşener ise bugün Genel İdare Kurulu’nu topladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulundu. Akşener “Altılı Masa, ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Noter masasına döndü. Ne bir kumar ne de bir noter masasında olmayacağız” dedi.
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