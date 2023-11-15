Akşener’in at pazarlığı üst aklı kızdırdı! Kumar masasına yine oturtulacak

MHP’yi ele geçiremeyince İyi Parti’yi kurdurup, Cumhur İttifakı’na destek veren milliyetçi bloğu bölmek isteyen üst akıl, Meral Akşener’in CHP’yle koltuk pazarlığı yapması sonrası, İP’i parçalama operasyonunu başlattı. Ümit Dikbayır’ın parti içindeki parasal ilişkileri ifşa etmesi, Bahadır Erdem, Nebi Hatipoğlu, Durmuş Yılmaz ve il başkanlarının istifasından sonra, üst düzey 3 ismin daha ayrılmak üzere olduğu konuşuluyor. Daha önce Akşener, altılı masadan kalkarak yol açtığı krizle masayı dizayn eden üst aklı kızdırmıştı. İP Genel Başkanı’nın koltuğu kaptırmamak ve milliyetçi kesimdeki itibarını kaybetmemek için giriştiği manevralar da sonuç vermeyince partinin dağılma sürecinin işareti olan istifalar ardı ardına gelmeye başladı.

Yoksa İYİ Parti parçalanır

İyi Parti’nin son dönemde yaşadığı kan kaybını akit’e yorumlayan SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, şunları dile getirdi: “Altılı masayı dizayn ettiği söylenen üst akıl, siyasette her zaman devrededir. Bu çerçevede her siyasi hareketin içerisinde etkin isimleri bulunur, bunları da zamanı geldiğinde kullanır. Fakat İyi Parti’de yaşanan istikrarsızlık daha çok partinin dinamiğini kaybetmesinden kaynaklanıyor. Çünkü uzun süredir parti içerisindeki dengeler konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu ile partideki ülkücü isimlerin etkinliğinin sınırlanmasıyla bir süreç başlamıştı. Sonrasında yaşananlar malum. İyi Parti’nin omurgasını oluşturan özellikle ülkücü camianın önde gelen isimlerinin parti içerisinde etkisizleştirilmesi ve sonrasında yaşanan yaprak dökümü, partinin dinamizmini ortadan kaldırmıştı. Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin partiden ayrılmasıyla partinin uğradığı güç kaybını son seçimlerde gördük. Omurgasız bir yapının ayakta kalması nasıl imkansızsa İyi Parti’nin de ayakta kalması imkansız hale gelmeye başladı. Meral Akşener’in farklı dinamiklerin desteğini alma uğruna partinin omurgasını dağıtmayı göze alması zaten mukadder sonu getirecekti. Yaşanan istifaları bu şekilde yorumlamak lazım. Görünen o ki; gidişat, benzeri istifaların devam edeceği yönünde. Eğer bu süreç devam edecek olursa partinin ayakta kalması zor görünüyor.”

Akşener'in işi çok zor

Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk da şu değerlendirmeyi yaptı: “Her ne kadar zemini ülkücü hareket, binası kitle partisi olarak kurulan İyi Parti, kısa sürede siyasetin operasyona açık partisi haline geldi. Akıntıya kapılmış bir gemi halini aldı. İsmi FETÖ ile anılan, bunun da ötesinde 15 Temmuz’un rövanşını almak gibi bir zihin dünyasına giren siyasilerin varlığı partiyi günden güne eritmeye yetti. Geçen yerel seçimde ittifak sayesinde kazanılan yerel yönetimlerin sağladığı finans rüzgarıyla bugünlere kadar gelen parti şimdi ‘hançerleme’ iddialarının gölgesinde kaldı. Merkez sağ siyasetinin geleneksel olarak poker alışkanlığı bilinir. Hem liderleri, hem önde gelen isimleri poker masasının raconunu çok iyi bilirler. Geçmişte poker masasında iktidarların kurulduğunu çok gördük. Genel seçimlere altılı masa ittifakıyla giren İyi Parti’nin masadan kalkma sürecini hatırlayıp, Akşener’in söylediği ‘kumar masası’ benzetmesine gönderme yaparsak şu söylenebilir: Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir. Şimdi yerel seçimlere giderken ‘hiç bir ittifaka katılmayacağız’ açıklamasıyla CHP ile yolları kapatan Akşener’in, bundan sonra milletvekillerini, parti teşkilatlarını elinde tutması giderek zorlaşıyor. AK Parti’nin yaptığı transferin arkası gelecek. MHP de tetikte bekliyor. Demek ki MHP ve Bahçeli karşıtlığı İyi Parti’ye oy kazandırmıyor. Sinan Ateş cinayetini bile veli nimet sayan yönetimin bu kozu kullanma iradesi kursağında kaldı. MHP güçlendi, İyi Parti zayıfladı. DEVA Partisi, grup kurmak için İP ile pazarlık yapıyor. Meral Akşener yerel seçimler öncesi partisini yeni bir yörüngeye oturtmak istiyor. Özgür Özel değişimi CHP tabanını kenetleyeceği beklentisi nedeniyle Akşener milliyetçi oyların yanında muhafazakar tabana yönelik yeni mesajlara yöneldi. Parti kurulurken isminin ‘İyi Parti’ konulması ‘Türkiye’ye iyi gelecek’ diye sunulurken, bırakın partinin Türk seçmenine iyi gelmesini, partinin kendisine bile iyi gelmediği ortaya çıktı.”