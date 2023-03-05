Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının nedeni belli oldu! İmamoğlu tarafından satıldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Akşener'in adaylık için çağrı yaptığı İmamoğlu ve Yavaş hakkında bilinmeyenleri A Haber'de anlattı.

Akşener'in İmamoğlu'ndan 'adaylık' güvencesi alarak toplantıya girdiğini ve bu nedenle de Kılıçdaroğlu'na karşı durup masayı dağıttığını ifade eden Sayan, İYİ Parti liderinin İmamoğlu'ndan aldığı güvence ile masayı terk ettiğini fakat 'satıldığını' ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığını, İmamoğlu'nun da Akşener'e yaptığını belirten Sayan, "Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilirim. Hepimiz el ele koyduk, yemin ettik Deniz Baykal'ı geri getireceğiz dedik, ertesi gün adaylığını açıkladı. Bugün de Akşener'e kumpas kurdular" diye konuştu.

Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin de çok konuşulacak bilgiler aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a kumpası

Savcı Sayan çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:

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"Muhalefet kendisinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Akşener'e haksızlık yapılıyor. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde bir aday çıkarmak için masa kuruldu. Kılıçdaroğlu diktatörlük yapıyor, işin başından beri bana çalışmak zorundasınız diyor. Diğer partiler de birkaç tane vekilin peşinde. İYİ Parti ne kazanacak Kılıçdaroğlu aday olursa? Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilirim. Kılıçdaroğlu'nun canlı Google'ıyım. Hepimiz el ele koyduk, yemin ettik Deniz Baykal'ı geri getireceğiz dedik. Namus, şeref, haysiyet tüm kutsallar olarak yemin ettik. Yeminden sonra bizi uyuttu, arkadan film çevirdi bir gün altımızı boşalttı. Adaylığını açıkladı, o gece beni çağırdı otelde görüştük. Yargıdan, istihbarattan, askeriyeden adaylar vardı. O gece ben eve bıraktım, aday olma Baykal'ı yalnız bırakma dedim. Ayak üstü 20 dakika sohbet ettik, 'Hayatta aday olmam, kirli kumpas koltuğuna oturmam' dedi. Sayın Baykal'ı arayıp 'Ben aday olmayacağına inanmıyorum.' dedim. Ali Öztürk Habertürk'te muhabirdi, 5 dakika bana uğra dedi. Gittim, 'Yarınki manşetimiz Kılıçdaroğlu aday değil' diye söyledi. Sabah 10'da basın toplantısında adaylığını açıkladı.

Akşener'e de aynı kumpası İmamoğlu ile kurdular

Bu Kılıçdaroğlu'na Akşener güvendi. Bugün de Akşener'e kumpas kurmuşlar. Net bilgidir, kulislerim güçlüdür. Meral Akşener'in masadan kalkmasının asıl sebebi Ekrem İmamoğlu. 60 tane internet sitesi kurdu, sosyal medya ağı kurdu. %100 aday olacağım, beni kabul etmezse ben senin adayınım dedi, Akşener'i kandırdı. Yakınındaki insanlara da bunu söyledi. İmamoğlu ile anlaştım dedi, masada İmamoğlu'nu öne çıkaracağım dedi. Yavaş ise garnitürdü. İmamoğlu'ndan aldığı güvenceyle masayı terk etti. Güvenerek ayrıldı, anlaşmışlardı. Ankara büroları, İmamoğlu tamamen en yakınındaki adamdan aktarıyorum bilgileri. Herkes birbirini sattı. Aynı tezgahı Kılıçdaroğlu Baykal'a yaptı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir anlaşma var mıydı bilemem. Tek sebep İmamoğlu'dur."