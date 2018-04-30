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Akşener'e yol arkadaşından ziyaret!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
Akşener'e yol arkadaşından ziyaret!

DP Genel Başkanı Uysal, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Uysal, Akşener ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşme sonrası iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İttifaklar ve seçimlerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten DP Lideri Uysal, “Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerimizi yaparak, inşallah Türkiye’nin altını çizmeye, kılavuzu olmaya gayret olduğumuz noktada, potansiyelini açığa çıkarabilmek, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına bir iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum” dedi.

AKŞENER: DP İLE YOL YÜRÜMEYİ ARZU ETTİM

Partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ettiğini belirten İYİ Parti Lideri Akşener ise şunları söyledi:

“Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye’ye getirmek zorundayız. Açıklık, şeffaflık üzerine bir siyasi anlayışı, bir görüşü ve bu görüşe uygun davranmayı getirmek zorundayız. Gültekin Uysal, benim Türk siyasetinde çok önem verdiğim bir kişidir. Ben bir kere de daha huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de yalnızken başbaşa görüşmemizde ifade ettim. İnşallah, her şey umduğumuz gibi olacak ve sayın genel başkanımızın söylediği gibi Türkiye’nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bakış açısıyla bir yol açılacak.”

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
  1. Gültekin Uysal
  2. Meral Akşener

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  • MilletMillet17 dk önce
    Buda kim yahu adını daha önce duyan var mı . Çerkez lobisi mi çıkardı bu ne idiği belirsiz adamı.
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