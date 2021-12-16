Akşener'e verdiği hediye çalıntı çıktı! İYİ Partili isim gözaltına alındı
İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z tarafından, Meral Akşener'e hediye edilen "bıçağın" çalıntı olduğu iddia edildi. İYİ Partili A.Z gözaltına alındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Osmaniye'de bazı temaslarda bulundu. Akşener'e, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z tarafından bir "bıçak" hediye edildi.
Bıçak çalıntı iddiası ile gözaltına alındı!
Eshabil Avşar adlı esnaf, Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. Avşar, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söyledi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı.