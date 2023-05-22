"Akşener'e şans doğdu" deyip çağrı yaptı: Siyasi itibarını kurtar

20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, 14 Mayıs seçimlerinin ardından bir basın bildirisi yayınladı.

Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:

ONURLU ÇEKİLME (Basın Bildirisi)

Milletimiz % 90 a yakın katılımla seçimi sevmiş , şölene çevirmiştir. 28 mayısı da demokrasi bayramına çevirecektir. heyecanla o günü beklemektedir. aslında millet birinci turda cumhurbaşkanını da seçti. Sayın Erdoğan 49.5 aldı ve 5 puan fark attı. bu kazandı demektir. İkinci tur milletin kararını anlayamayanlar için daha bir hezimet olacaktır, millet beş puan farkı daha da artıracaktır.

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Muhalefet şu anda buzlu zeminde giden araba gibidir , bu vakitten sonra her hareketleri söylemleri aleyhlerinedir ve zarar verir , oyları daha da düşer. Aslında, hezimetle kaybetmemek için tek yol ONURLU ÇEKİLME‘dir.

Öncelikle Sayın Akşener için bir şans doğmuştur. Sayın Kılıçtaroğlu kazanamayan aday diye ter ter tepindim anlatamadım deyip çekilirse siyasi itibarını kurtarabilir.

BEN ÖZELLİKLE MERHUM ERBAKAN HOCAMIZIN VEFATINDA ONUN GEN.BAŞKAN YARDIMCISI OLMAM SIFATI İLE SAADET PARTİSİNE SESLENMEK İSTİYORUM .

Lütfen Kafanızı bir kaldırın , içinde bulunduğunuz ittifakta arkanızda yanınızda önünüzde kimler var bir bakın, kimlerle berabersiniz iyice görün.

Arkanızda Amerika var , Avrupa var , İngiltere var, Dünya siyonizmi var, siyonist sermayenin yayın organları var , dış isthbarat güçleri var , var oğlu var, pkk var , pyd var , fetö var , lgbt dernekleri var , masonlar var , faizciler var.

CHP döneminde Kuran yasak olduğu için Edirne’den Kars’a otobüs seferleri düzenleyip içinde Kuran öğreten Süleyman efendi ile hiç alakası kalmamış adına süleymancı denilen güruh var. Erdoğan’ın karşısında tuvalet terliği olsa diyecek kadar mübtezelleşen Rahmetlik Haydar başın oğlu var.Başkaca size benzeyen kimse yoktur,

ALLAH SADIKLARLA BERABER OLUN DİYOR, BURADA NE İŞİNİZ VAR

28 Mayısta büyük hezimet var , zillet var. Saadet Partisi olarak derhal bu yapının içinden ayrılın, bu son fırsattır. Ayrılmaz iseniz onlara benzersiniz. Biz iyi niyetle bu ittifakta olduk, görünüyor ki olmadı, yanlış yapmışız çekiliyoruz deyin. Hatta Sayın Erdoğan’ ı desteklemeniz şart değil, sandığa gitmiyoruz deyin. Risk alın, siyasi kurtuluşunuzu sağlayın, Millet kabul edecek iadei itibar yapacaktır. Yoksa gittiğiniz her yerde milletten azar yiyeceksiniz.

Ayrıca hiç katkınız olmadı, CHP listelerinden haksız yere 9 milletvekili aldınız ithamlarından da kurtulun . Şöyle ki , ikinci turda ayrılmasanız da Sayın Kılıçtaroğlu’nun oyu çok ciddi düşecektir. Ama çekilirseniz bu düşen oylar size ve etkinize yazılacak , önemli bir oy tabanınız oluşacaktır.

Necmettin Aydın, 20. Dönem Zonguldak Milletvekili