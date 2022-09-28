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Siyaset Akşener'e kötü haber! Kadir Mısıroğlu'nun...
Siyaset

Akşener'e kötü haber! Kadir Mısıroğlu'nun...

Abdullah Sünusi Mısıroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kadir Mısıroğlu hakkında söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 11:50:00 -
Akşener'e kötü haber! Kadir Mısıroğlu'nun...

24 Eylül’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mersin’de düzenlenen bir programda söylediği sözler nedeniyle Kadir Mısıroğlu’nun yakınları yargıya başvurdu. Kadir Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu, Akşener hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçunu işlediğini ifade ederek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Akşener ne demişti?

İYİ Parti lideri Meral Akşener düzenlenen söz konusu programda, “Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım, özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım, özür dilerim, özür” ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Merhuma ettiğin hakaretlerin mislini şimdi ben sana ediyorum haydı sende beni mahkemeye ver.

Hayro

Rahmetliye kızman normal: Ermeni milletini bize en iyi rametli anlatır dr ı…Allah nur gölünde yatırsın …Amin….
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