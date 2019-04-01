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Akşener'e büyük şok! MHP 12'ye yükseldi İP ise...

31 Mart yerel seçimlerinde, MHP il sayısını 12'ye yükseltirken İYİ Parti ise hiçbir ilde başkanlık kazanamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 03:24
Akşener'e büyük şok! MHP 12'ye yükseldi İP ise...

31 Mart yerel seçimlerinde MHP ve İP’in alacağı oylar da merak ediliyordu. MHP, kesin olmayan sonuçlara göre bugün gerçekleştirilen yerel seçimlerde, bir önceki yerel seçimlere göre il bazında 8 olan belediye başkanlığı sayısını 12'ye yükseltti. İP ise hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanamadı.

AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı kapsamında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapılmıştı.

MHP, ittifak kapsamında Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyeleri ile Iğdır, Kars, Kırklareli ile Osmaniye'de aday gösterdi. MHP, bu yedi ilden Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Osmaniye ve Iğdır'da seçimi kazandı.

Sayı 12'ye yükseldi

MHP, Cumhur İttifakı kapsamında olmayan illerden de Erzincan, Karaman, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Kütahya ve Bayburt'ta belediye başkanlıklarını kazandı. Böylece MHP, biri büyükşehir olmak üzere 12 ilde belediye başkanlıklarını aldı. MHP, 2014 yerel seçimlerinde 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 ilde belediye başkanlığını kazanmıştı. MHP, bu seçimlerde Manisa, Osmaniye, Bartın ve Karabük'te belediye başkanlıklarını yeniden kazanırken, Kars, Adana, Mersin ve Isparta'da kaybetti. MHP böylece, bir önceki yerel seçimlere göre il bazında 8 olan belediye sayısını 12'ye çıkarmış oldu.

 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 03:24
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Iğdır
  4. Bartın
  5. Karaman
  6. Bayburt
  7. Manisa
  8. Kütahya
  9. Kırklareli
  10. Kastamonu
  11. Kars
  12. Mersin
  13. Isparta
  14. Erzincan
  15. Çankırı
  16. Amasya
  17. Adana
  18. MHP
  19. İYİ Parti

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