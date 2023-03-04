Akşener'e bundan daha sert tepki gelmedi! Resmen füze fırlattı

PKK'lı teröristlerle kol kola girip boy boy fotoğraflar çektiren Hasan Cemal, altılı masadaki depremden en çok etkilenen isimlerden biri oldu.

Soros'un fonladığı t24'te köşe karalayan Cemal, masayı dağıtan Meral Akşener'e "Bu yaptığın demokrasiye ihanettir, siyasi ahlaksızlıktır!" ifadeleriyle yüklendi.

Cemal, çok sert yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu yaptığın demokrasi düşmanlığıdır.

Alevi düşmanlığıdır.

Kürt düşmanlığıdır.

Bu yaptığın tam bir ihanettir.

En başta demokrasiye ihanettir.

Bu yaptığın siyasi ahlaksızlıktır.

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Bu yaptığın, 1950'den beri

çok partili demokratik rejimde

farklı çizgideki partilerin

ilk kez bir "demokrasi çatısı" altında

buluşmalarına, bir "demokrasi ittifakı"

oluşturmalarına ihanettir.

Bu yaptığın,

yeni yeni filizlenmekte olan

bir umuda indirdiğin

ölümcül bir darbedir.

(...) Eyy Akşener!

Şunu iyi bil.

Bu ülkede demokrasi, hukuk, özgürlük,

ve insan haklarından yana olanlar,

bu ihanetini

asla unutmayacaklar,

hiç bir zaman da affetmeyeceklerdir. (...)"