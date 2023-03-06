Akşener’den son dakika hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 5’li Masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaya hazırlanırken, Meral Akşener'in son dakikada bir hamle yaptığına dikkat çekti.

Selvi, şunları kaydetti:

"5’li Masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaya hazırlanırken, Meral Akşener son dakikada bir hamle yaptı.

Akşener, cumhurbaşkanı adayının millete sorulması önerisi kabul edildiği taktirde bugün yapılacak olan 5’li toplantıya altıncı lider olarak katılabileceği mesajını verdi. Meral Akşener, 2 Mart’taki toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmış, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önermişti. Bu teklifinin Kılıçdaroğlu tarafından reddedilmesi üzerine bu kez cumhurbaşkanı adayının anket yapılarak belirlenmesini istemişti. Akşener’in bu önerisi de Kılıçdaroğlu tarafından şiddetle reddedilmişti. Bunun üzerine Akşener, 6’lı Masa’yla ipleri koparan açıklamayı yapmıştı. Ama Akşener’le yollarını ayıran Masa, 5’li olarak yoluna devam etmişti.

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AKŞENER’İN MASAYA DÖNÜŞ ÇABASI

Akşener’in CHP ile temas kurmaya çalıştığı ve bu arada 5’li Masa toplantısına saatler kala kendisine yakın gazeteciler üzerinden Kılıçdaroğlu’na, cumhurbaşkanı adayının anket yapılarak belirlenmesini kabul ettiği taktirde masaya geri dönebileceği mesajını verdi. Ancak Akşener’in mesajı Kılıçdaroğlu cephesinde değerlendirmeye alınmadı.

5’li Masa cumhurbaşkanı adayını tespit etmek üzere bugün saat 14.00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak. Bu toplantıya Akşener davet edilmedi. Buna rağmen Akşener toplantıya katılmak istediği taktirde “Çayımı içer gider. Ama kararımız değişmez” denildi. (...)"