  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akşener'den Sinan Oğan yorumu
Gündem

Akşener'den Sinan Oğan yorumu

Yeniakit Publisher
2023-05-22 21:39:00 -

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklaması gündeme oturdu.

Oğan'ın Erdoğan'a desteği soruldu

Katıldığı Habertürk kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilişkin de konuştu.

"Saygıyla karşılıyorum"

Akşener, "Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum. 5,3 seçmenin koştura koştura Erdoğan'a destek vermeye gideceğine inanmıyorum" dedi.

Milleti aldatmak için şaka gibi sözler! Akşener tam 6 gün sonra kafayı çıkardı
Milleti aldatmak için şaka gibi sözler! Akşener tam 6 gün sonra kafayı çıkardı

Siyaset

Milleti aldatmak için şaka gibi sözler! Akşener tam 6 gün sonra kafayı çıkardı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte vizyon işte liderlik farkı! Erdoğan 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' derken Akşener bakın ne dedi...
İşte vizyon işte liderlik farkı! Erdoğan 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' derken Akşener bakın ne dedi...

Siyaset

İşte vizyon işte liderlik farkı! Erdoğan 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' derken Akşener bakın ne dedi...

Seçim sonrası ilk kez konuştu... İşte Meral Akşener'in yeni görevi
Seçim sonrası ilk kez konuştu... İşte Meral Akşener'in yeni görevi

Siyaset

Seçim sonrası ilk kez konuştu... İşte Meral Akşener'in yeni görevi

İYİ Parti'de Akşener'i çılgına çevirecek gelişme
İYİ Parti'de Akşener'i çılgına çevirecek gelişme

Siyaset

İYİ Parti'de Akşener'i çılgına çevirecek gelişme

Meral Akşener seçime bir hafta kala paylaştı! Gerçekten inanılmaz
Meral Akşener seçime bir hafta kala paylaştı! Gerçekten inanılmaz

Gündem

Meral Akşener seçime bir hafta kala paylaştı! Gerçekten inanılmaz

"Akşener'e şans doğdu" deyip çağrı yaptı: Siyasi itibarını kurtar
"Akşener'e şans doğdu" deyip çağrı yaptı: Siyasi itibarını kurtar

Siyaset

"Akşener'e şans doğdu" deyip çağrı yaptı: Siyasi itibarını kurtar

Sözcü’yü referans alırken ne hallere düştü! İlk Akşener'i kabul edecek psikiyatri doktoru atansın
Sözcü’yü referans alırken ne hallere düştü! İlk Akşener'i kabul edecek psikiyatri doktoru atansın

Gündem

Sözcü’yü referans alırken ne hallere düştü! İlk Akşener'i kabul edecek psikiyatri doktoru atansın

Meral Akşener emekli olacak mı? İP’te beklenen tarih açıklandı
Meral Akşener emekli olacak mı? İP’te beklenen tarih açıklandı

Siyaset

Meral Akşener emekli olacak mı? İP’te beklenen tarih açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23