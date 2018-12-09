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Akşener'den sert açıklama! 'Yeter artık ellerinizi çekin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'da başörtüsü tartışmalarına dahil olarak, "Yeter artık... Kadınlarımızdan ve başörtüsünden elinizi çekin" diyerek tepki gösterdi.

09 Aralık 2018 Pazar 20:38
Akşener'den sert açıklama! 'Yeter artık ellerinizi çekin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son günlerde yaşanan TSK'da başörtüsü tartışmalarına dahil oldu. Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Yeter artık... Kadınlarımızdan ve başörtüsünden elinizi çekin" diyerek yaşanan tartışmalara tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘TSK’da başörtüsü laikliğe aykırı’ tespitine yer veren Danıştay savcısına, “Her şey yasalarla bir yere oturulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde uygulamanın iptalini istiyorsun. Bunlar eski Türkiye’den kalma ürünler. Danıştay’ın ilgili dairesi bunu boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Sen kimsin?” açıklaması üzerine sosyal medyadan başörtüsü hakkında yapılan tartışmalara tepki gösterdi.

“Elinizi çekin”

Akşener, “Yeter artık! Kamplaştıran siyasete son verin. Her seçim yaklaştığında, sandıktan “Başörtüsü” tartışması çıkarmaktan vazgeçin. Değneğin iki ucuna da çağrımdır. Kadınlarımızdan ve başörtüsünden elinizi çekin!” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:38
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. başörtüsü tartışması
  4. TSK'da başörtüsü serbestliği

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