Akşener'den müthiş çalım geliyor! Bay Kemal donup kalacak

Abdullah Gül'ün "çatı adaylığı"nın Meral Akşener'e takıldığını hatırlatan Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanlığı adaylığını bir türlü açıklayamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da benzer bir endişe içinde olduğunu belirtti. Akşener'in son dakikada "hayır" demesinin Kılıçdaroğlu'nun tüm umutlarının bitmesi anlamına geleceğini, böyle bir ihtimalin ise gerçekten olduğunu ifade eden Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Abdullah Gül'ün "çatı adaylığı" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e takılmıştı. Bir sürü hazırlık boşa gitmiş Abdullah Gül de rezil olduğuyla kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını bir türlü açıklayamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da benzer bir endişe içinde olduğu anlaşılıyor.

Meral Akşener'in son dakikada "hayır" demesi Kılıçdaroğlu'nun tüm umutlarının bitmesi anlamına gelir ki, böyle bir ihtimal gerçekten var.

Meral Akşener'in gücü neredeyse sadece "veto" kartını elinde tutmasından ileri geliyor. 6'lı masa ortaklığı Akşener'in 'veto' kartını elinden almıyor. Akşener ısrarla 'kazanacak aday'dan yana. Ona göre kazanacak kişi de kendisinin aday göstermek istediği Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu buna izin vermezse Akşener bir yere kadar sessiz kalır; ama Kılıçdaroğlu kendisini aday olarak 6'lı masanın önüne atarsa Akşener önce karşı çıkar, sonra da veto eder. Seçime 'çoklu aday' biçiminde gitme kararı alınır.

Bu da Kılıçdaroğlu için sanıldığı gibi 'iyi' senaryo değil; aksine Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önüne geçecek bir aday bulup çıkarır ki, Kılıçdaroğlu için sonun başlangıcı olur. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı olarak İmamoğlu'nu birden karşısında bulabilir!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda "6'lı masa karar verecek" demesi de o masadan hâlâ kendisi için ortak bir karar çıkaramamış olmasından kaynaklanıyor. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na teslim olması zor görünüyor. 6'lı masa için 'ortak aday' formülü gittikçe ihtimal dışı kalıyor. Çoklu adayla seçime girip ikinci turu zorlamaya çalışacaklar. Bu arada kimin kime çelme takacağı ayrı konu. Bunlar olup biterken Erdoğan ikinci tura kalmadan birinci turda nakavt ederek seçimi alır. Görünen köy kılavuz ister mi?"