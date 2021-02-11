Akşener'den ittifakı sarsacak HDP açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener'e "HDP ile ittifak arayışınız var mı" sorusunu yöneltti.

"Böyle bir arayış içinde olsak söyleriz"

Akşener, böyle bir arayış içerisinde olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Böyle bir arayış içinde olsak söyleriz. Kimden korkacağız? Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Ama HDP'ye oy veren Kürd'ü, Türk'ü de PKK'lı değil. Türkiye'deki tüm seçmenler hangi etnik aidiyet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir."

"Demirtaş terörle iç içe"

"Selahattin Demirtaş terörist mi?" sorusuna Akşener, "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten. Ama Demirtaş'ın yargılanmasının hızlı ve objektif bir şekilde yapılmasının Türk Devletine çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Suçlu veya suçsuz uzun süre herhangi bir kişinin tutukluluk halinin devam etmesi suçu perdeliyor. Vicdan devreye giriyor. Ben bu nedenle Sayı Erdoğan'ı talimat vermeye çağırıyorum. Mahkemelerin doğru düzgün işleme konulmasını mahkum olacaksa mahkum olsun… HDP'nin kapanması bizimle alakalı bir konu değil. MHP Sayın Genel Başkanı'nın hukuk açık MYK'sında karar alıp Yargıtay'a gitmesi halinde mahkemenin başlayacağı kesin bir durumdur" yanıtını verdi.