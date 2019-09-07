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Akşener'den HDP'ye destek açıklaması! Evlatları kaçıranları değil devleti suçladı!

İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bu duruma çözüm bulamayan İP Genel Başkanı Meral Akşener, "O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" dedi. Akşener, HDP ve terör örgütü PKK'ya tek laf söylememesi dikkat çekti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:39
Akşener'den HDP'ye destek açıklaması! Evlatları kaçıranları değil devleti suçladı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener, çocuklarının kaçırılarak dağa gönderildiği iddiasıyla ailelerin, Diyabakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu duruma herhangi bir  icraatte bulunmayan Akşener, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, Diyarbakır'daki bir parti binası önünde gözyaşı ve hasretle nöbet tuttuğunu hatırlatarak, "Ağlayan sadece o annelerimiz değil, bütün milletimizdir. Bu acıyla feryat eden, 82 milyondur. Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum; O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadelerini kullandı.

“Yönetim zafiyetidir”

Akşener, devletin görevinin bu çaresizlikten propaganda üretmek değil, hukuken gereğini yapmak ve anneleri evlatlarına kavuşturmak olduğunu vurgulayarak, "Evlatlarımızı korumak ve kollamakla görevli bir devlet varken, vatandaşı bir siyasi partiden talepte bulunmak zorunda bırakmak ciddiyetsizliktir, yönetim zafiyetidir. O annelerin vicdanı üzerinden kurgu yapanları uyarıyorum; Annelerimiz, devletin kapısı yerine, parti kapısına gittikçe, o partiye 'devlet' misyonu biçiyorsunuz. Türkiye böylesine sahipsiz, insanımız böylesine çaresiz duruma düşürülemez. Devlet kapısından beklenmesi gerekenler, bir parti kapısında çaresizlik feryadına dönüşemez. Devlet etmek; devletin de, ülkenin de geleceği olan evlatlarımızı koruyup, kollayabilmektir. Devlet etmek; tek bir vatandaşının ayağına taş değirmeme görevidir. Devlet etmek; terör mağduru vatandaşını, terörle iş birliği yaptığını bizzat ilan ettiğin bir partinin kapısına mecbur etmemektir." dedi.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:39
  1. Diyarbakır
  2. Meral Akşener
  3. HDP
  4. terör örgütü PKK
  5. HDP il binasındaki eylem
  6. PKK'nın kaçırdığı çocukların anneleri
  7. İYİ Parti

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  • HaticeHatice11 dk önce
    Bu kadin tam.... 0 yasinda varmi bu kadin bozuntusu sen kimsin ya allahim sen zaten erkek kiliginda gezen kadinlari nasil cezalandiracagini biliyorsun bu kadin en kisa surede bu dunyada cezasini alsin bu kadinin cocugu torunu var bu kadin nasil bir anne ya hicmi vicdani yok hos kime soyluyoruz bu yastan sonra insallah  dusesin tum dunyaya rezil olasin kadin
  • milletmillet16 dk önce
    sümüklü fetönün kasetli başkanlarından vatana millete dair ne bekleyebiliriz ki

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