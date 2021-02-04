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Siyaset Akşener'den HDP sorusuna kaçamak cevap
Siyaset

Akşener'den HDP sorusuna kaçamak cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin kendisine yönelttiği HDP sorusunu kaçamak cevapla geçiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:24:00 -
Akşener'den HDP sorusuna kaçamak cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ağırladı.

İki lider, kurmaylarıyla birlikte yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin ziyaret talebi

Meral Akşener'e, HDP'nin parti ziyaretlerine başladığı hatırlatılarak "HDP parti ziyaretlerine başladı. İyi Parti'den de randevu isteyeceklerini belirttiler ancak takdir onların ifadelerini kullandılar. Siz böyle bir davet gelirse kabul edecek misiniz?" sorusu yöneltildi.

"Henüz öyle bir talep gelmedi"

Akşener soruya "Henüz öyle bir talep gelmedi." şeklinde cevap vermesiyle muhabir, bu kez talep gelirse kabul edip etmeyeceğini sordu.

Akşener, bu soruya da "Davet gelmedi. Farzu muhal üzerinden neden konuşalım." ifadeleriyle cevap verdi.

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