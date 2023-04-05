Akşener'den büyük hadsizlik! Kim Yong ile Erdoğan'ı benzetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Grup toplantısında konuştu.

"Sevgili gençler şunu asla unutmayın ki 14 Mayıs’ta oy kullanmaya gittiğinizde çok kritik bir seçim yapacaksınız." diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kim Yong'a benzetip, hadsizce "diktatör" imasında bulundu.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Kim Jong’un uzun boylu ruh ikizi ile Millet İttifakı’nın adayı arasında bir tercih yapacaksınız. Kuzey Kore’ye özenen bir Türkiye ile Avrupa standartlarında bir demokrasiyi doyasıya yaşayan bir Türkiye arasında bir tercih yapacaksınız. Kim Jong’un izinden gidenlerle Atatürk’ün gösterdiği istikamete yürüyenler arasında bir tercih yapacaksınız.

Sizlere öğrenilmiş çaresizlik prangaları takanlar ile 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diye haykıranlar arasında bir tercih yapacaksınız. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum.

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