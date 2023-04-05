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Siyaset Akşener'den büyük hadsizlik! Kim Yong ile Erdoğan'ı benzetti
Siyaset

Akşener'den büyük hadsizlik! Kim Yong ile Erdoğan'ı benzetti

Yeniakit Publisher
2023-04-05 13:14:00 - 2023-04-05 13:31:08
Akşener'den büyük hadsizlik! Kim Yong ile Erdoğan'ı benzetti

Partisinin Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kim Yong ile kıyaslama hadsizliğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Grup toplantısında konuştu.

"Sevgili gençler şunu asla unutmayın ki 14 Mayıs’ta oy kullanmaya gittiğinizde çok kritik bir seçim yapacaksınız." diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kim Yong'a benzetip, hadsizce "diktatör" imasında bulundu.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Kim Jong’un uzun boylu ruh ikizi ile Millet İttifakı’nın adayı arasında bir tercih yapacaksınız. Kuzey Kore’ye özenen bir Türkiye ile Avrupa standartlarında bir demokrasiyi doyasıya yaşayan bir Türkiye arasında bir tercih yapacaksınız. Kim Jong’un izinden gidenlerle Atatürk’ün gösterdiği istikamete yürüyenler arasında bir tercih yapacaksınız.

Sizlere öğrenilmiş çaresizlik prangaları takanlar ile 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diye haykıranlar arasında bir tercih yapacaksınız. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum.
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Yorumlar

egeli

Bu kadının iyice kimyası bozulmuş ! Rüyasında bile Tayyip Erdoğanı görüyordur.

Vanlı

Erdoğan da Kim yong da büyük liderler. Amerika'ya her daim kafa tutan liderler. İkisi de iyi. Şu Meral ne kadar itici ve gıcık bir siyasetçi. Böyle kötü bir siyasetçi hiç görmedim
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