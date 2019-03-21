Akşener'den 'FETÖ' skandalı: “Mehmetçik” hapiste

CHP- İYİ Parti mitinginde Meral Akşener'in sarfettiği skandal sözlerine büyük tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları:

Akşener, FETÖ'den tutuklu olanlara "Mehmetçik" diyerek yeni bir skandala imza attı

"Pardon da hangi Mehmetçik hapiste? Milletine kurşun sıkan alçak darbeciler hapiste! Darbecilere Mehmetçik demek, bu milletin has Mehmetçiklerine hakarettir"

"FETÖ'cülere selam çakıyor"

"Ne zırvalıyor bu kadın. Adını garip gureba koymuş vatan haini köpeklerin adını. Git 15 Temmuz'da şehit olan vatan evlatlarının ailelerinin yüzüne söyle bunu hadi..."

"Yuh ya bu ülkede neler yaşandığının farkında değil bu hanımefendi... ya da tarafı belli değil,,, ya ihanet içinde ya cehalet ...!"