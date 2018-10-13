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Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçim sürecinde, konuları lüzumsuz yere FETÖ üzerinden ele aldığını, bunun hata olduğunu söyledi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 08:59
Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

HaberTürk'te yayınlanan "Gerçek Fikri Ne?" programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Çekilmek istenilen yere çekilmişim"

"24 Haziran seçimlerinde 'Şurada da hata yaptık veya hata yaptım'" sorusunun yöneltilmesi üzerine Akşaner şunları söyledi:

 "Çok haksız bir biçimde FETÖ üzerinden konuları lüzumsuz yere gündeme almışım. Bunda arkadaşlarımın da etkisi oldu. Meydan okumuşum, tutuklamayan şerefsiz demişim. Bunları doğru bulmadım. Bu bir hatadır. Çekilmek istenilen yere çekilmişim. Bunu doğru bulmadım."

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 08:59
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