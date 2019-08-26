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Akşener'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un Kırıkkale'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu- Meral Akşener:- "Özellikle anne ve babası, bu tür konularla ilgili idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi. Bununla ilgili de TBMM'de grubu olan siyasi partilerle konuşacağız"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
Akşener'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

KIRIKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Akşener, ziyarette baba Ahmet ve anne Fadime Bulut ile diğer aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Akşener, "Çok acı bir ziyaret. Taziye ziyareti aynı zamanda Emine kardeşim gibi şiddet gören, öldürülen, dayak yiyen kadınlarımızın da gündeme gelmesini sağlama amaçlı bir ziyaret." dedi.

Aile için gerekeni yapacaklarını aktaran Akşener, "Özellikle anne ve babası, bu tür konularla ilgili idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi. Bununla ilgili de TBMM'de grubu olan siyasi partilerle konuşacağız. Geride 10 yaşında bir kızımız var. Bu olayı unutturmamamız lazım. Bu, sizlere ve bizlere düşen görev aynı zamanda. Çocuğumuzun bu travmayı atlatması için de elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Akşener, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, idam cezasıyla ilgili "İmzaya getirirlerse ben imzalarım" dediğini hatırlatması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı, partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
  1. Emine Bulut
  2. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. Kırıkkale

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