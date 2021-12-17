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Siyaset Akşener'den "emekli maaşı" çıkışı
Siyaset

Akşener'den "emekli maaşı" çıkışı

Asgari ücrete yapılan rekor zamdan kendisine pay çıkartan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu defa da emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam yapılmasını önererek adeta ön aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:25:00 -
Akşener'den "emekli maaşı" çıkışı

Asgari ücrete yapılan rekor zamdan kendisine pay çıkartan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu defa da emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam yapılmasını önererek adeta ön aldı. 

Meral Akşener, gübre fiyatları nedeniyle çiftçiye gübre desteği ile emeklilerin maaşlarına yönelik hükümete çağrıda bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Sebze Hali Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Dün asgari ücret açıklandı, daha da iyi olabilirdi doların mevzusundan dolayı ama bizlerin sizden aldığımız bilgiler ışığında böyle bir açıklama yapıldı. Şimdi Nizip'in ortasından emekliler adına diyorum ki 1500-2000 lira emekli maaşı olmaz. Her emekli maaşının tümünü eşit şekilde asgari ücret kadar yapın."

Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçilerin toprağına gübre atamadığını savunan Akşener, "Şu anda iktidara sesleniyorum, birinci aşama geçti ama ekinler toprağı çatlatma durumundayken bedava gübre verin çiftçiye, en azından ikincisini atsınlar." dedi.

 

 

 

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