Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a büyük şok! Resmen eşekten düşmüşe dönecekler

Millet İttifakı’nın 30 Ocak’ta ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin yanı sıra ‘Geçiş Süresinin Yol Haritası’nın da açıklanmasının beklendiğini, ancak bunun 13 Şubat’a ötelendiğini belirten İsmail Saymaz, "Çünkü İyi Parti lideri Akşener, hem metne, hem de metnin Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından yorumlanış şeklinde itiraz ediyor" dedi.

Muhalefetin amigosu Saymaz, altılı masanın kazan gibi kaynadığını gözler önüne seren Halk TV'deki yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı’nın 30 Ocak’ta ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin yanı sıra ‘Geçiş Süresinin Yol Haritası’nı açıklaması bekleniyordu. Sonradan 13 Şubat’a ötelendi.

Çünkü İyi Parti lideri Akşener, hem metne, hem de metnin Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından yorumlanış şeklinde itiraz ediyor.

“Altılı Masa’nın 1 No’lu Kararnamesi” denilen bu metinde altı liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olması ve kendi aralarında bir cumhurbaşkanlığı kabinesi kurması öneriliyor. Bu kabinenin altında bakanlar kurulu yer alıyor. Ayrıca her partiye bir bakan ve oyu oranında ikinci ve üçüncü bakanlık veriliyor. Cumhurbaşkanı yetkileri, yardımcıları ve kabine arasında pay ediliyor.

İyi Partililer bu yol haritasını “Türkiye’yi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden cumhurbaşkanı yardımcılığı hükümeti sistemine geçirmek” diye eleştiriyor.

Akşener, geçen hafta İsmail Tatlıoğlu, Metin Ergun, Şenol Sunat, Bahadır Erdem ve Ümit Özlale’yi itirazlarını aktarmak üzere liderlere gönderdi.

İyi Partililer bu görüşmelerde, hazırladıkları metni liderlere sundu. Metinde, altı cumhurbaşkanı yardımcısının bulunmasına, liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması zorunluluğuna itiraz ediliyor. Dileyen kimi liderlerin milletvekili olabileceği belirtiliyor. Akşener, Karamollaoğlu ve Uysal, bu öneriyi destekliyor.

Metinde ayrıca, bakanlar kurulu üzerinde cumhurbaşkanı kabinesi kurma önerisinin Anayasa’ya aykırılık oluşturacağı, halkın gözünde çok başlılık görüntüsü yaratacağı ifade ediliyor. Bunun yerine liderlerden oluşan Danışma Kurulu öneriliyor. Cumhurbaşkanının kritik konularda kurula danışması tavsiye ediliyor. Bakanlıkların paylaşımı için de seçim sonucuna bakmak gerektiği vurgulanıyor.

Millet İttifakı, ‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nda uzlaşabilir mi?

Uzlaşabilir.

Ancak bunun için ya Akşener’in…

Ya da Davutoğlu’nun geri adım atması gerekiyor."