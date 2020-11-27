  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Akşener'den bomba HDP itirafı: Davet geldi, katıldı
Siyaset

Akşener'den bomba HDP itirafı: Davet geldi, katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile anayasa çalışmaları yapıldığına ilişkin iddialara ilişkin partinin Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan'ın katıldığını itiraf etti. Akşener, "Nuri Okutan’ı davet etmişler. Nuri Bey bana geldi. Ben de gidebilirsiniz dedim.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:17:00 -
Akşener'den bomba HDP itirafı: Davet geldi, katıldı

İP Genel Başkanı Akşener, CHP-HDP ve SP ile yaptıkları anayasa çalışmasını yalanlamaya çalışırken önemli bir itirafta bulundu. Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Akşener, TUSES’de yapılan çalışmalara İP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan’ın katıldığını söyledi. Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Gidebilirsin dedim"

Anayasa iddiaları kesinlikle yalan. TÜSES’i biliyorsunuz. Sol liberaller sempati duymaz bana. Nuri Okutan’ı davet etmişler. Nuri Bey bana geldi. Ben de gidebilirsiniz dedim.” Akşener, anayasa çalışmasını organize eden CHP’li vekil İbrahim Kaboğlu hakkında da “Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim” dedi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ üyesi olduğunu iddia eden İP Milletvekili Ümit Özdağ, HDP ve İP’nin ortak anayasa taslağı hazırladığını söylemişti. Özdağ, bu açıklamalarının ardından partisinden ihraç edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MUSTAFA

Milleti şimdiye kadar neden yordunuz. Başta söyleyeceğinizi neden sonda söylüyorsunuz. 28 Şubatta gösterdiğiniz yiğitliği neden şimdi gösteremiyorsunuz? Neden açıkça Anayasa hazırlama işine katıldık, maddeleri de şunlardı diyemiyorsunuz?
  • Yanıtla

akitokuru

madem öyleydi bu kadar haltı niye yediniz bugüne kadar:))
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var" dedi.

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...
Gündem

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...

Türkiye karşısında yıllardır hezimeti yaşayan ve artık erime noktasına gelen terör örgütü PKK'lın elebaşlarından Murat Karayılan, silah bıra..
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay