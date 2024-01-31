Akşener’de yalanlar bitmiyor Ne zaman köşeye sıkışsa Akit’e sataşıyor

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Kurduğu proje partisi istifalarla, kayıp milyonlarla ve taciz iddialarıyla sarsılan İP lideri Meral Akşener, içine düştüğü zor durumdan sıyrılmak için yine çareyi Akit’e sataşmakta buldu. Daha önce, 28 Şubat sürecinde cuntacılar tarafından sesi kısılmak istenen Akit gazetesine 1999 yılında “gürültülü” bir destek ziyareti gerçekleştirdiğini iddia eden, gerçekte ise gazetemizi ilk kez 2004 yılında, MHP’nin “İBB adayı” olarak ziyaret ederek seçim çalışmaları için destek isteyen Akşener, yine yalana sarıldı. Dün İYİ Parti Ordu İl Teşkilatı buluşmasında konuşan Akşener, partisinin seçim kampanyasını yöneten ve kendi yandaşlarına partinin kasasından poşet poşet para ödediği öne sürülen oğlu Fatih Akşener’in 2018’den beri işsiz olduğunu ve Akit’in 5 manşet haberi sonrası çalıştığı kurumdan atıldığı iftirasını attı.

Akşener konuşmasında, "Benim oğlum tam işsiz, 2018'den beri. Akit beş manşet bizim ki paket" derken, arşivler gerçeğin farklı olduğunu gözler önüne seriyor. Gazetemiz Akit, Akşener’in oğlu ve çalıştığı kurum hakkında herhangi bir manşet atmazken,

23 Nisan 2018 tarihli sayımızın 11’inci sayfasında, Fatih Akşener’in Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nde ‘Girişimcilik Programı Koordinatörlüğü’ görevini sürdürdüğüne yönelik tek sütunluk bir küçük bir haber yer alıyor. Öte yandan Koç Üniversitesi’nin, Akit’e yönelik nefretiyle bilinen ve açtığı astronomik tazminat davalarıyla gazetemizi susturmaya çalışan Koç ailesine ait olması, Akşener’in iddiasını boşa çıkarıyor.