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Gündem Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü
Gündem

Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü

Yeniakit Publisher
2023-05-15 16:53:00 -
Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü

Daha önce şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu seçimde de meclise girdi.

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.

Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavş.k" trol dedi, bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadesini kullandı. Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

Aday gösterildikten sonra büyük tepki gösterilen, Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların sert tepkisiyle de karşılaşmıştı. Vatandaşların "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Yakışıyor mu, bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak." sözleri üzerine neye uğradığını şaşıran Türkkan, sessizce bölgeden ayrılmıştı.

Partisi tarafından 1. sırada aday gösterilen Türkkan, partisine verilen 132 bin 945 oy ile tekrar vekilliğe seçildi. 2018 seçimlerinde 125 bin 118 oy alan İYİ Partinin artan seçmen sayısına rağmen, her ne kadar oy veren sayısı artsa da yüzde olarak bakıldığında oy oranında düşüş görüldü. Bir önceki seçimde almış olduğu yüzde 10.32 oranında oy ile 1 vekil çıkaran İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı bu seçimde Kocaeli genelinde oy oranını yüzde 9.55'e düşürdüğü görüldü.

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