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Siyaset Akşener ve Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Hadi itiraf edin
Siyaset

Akşener ve Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Hadi itiraf edin

Yıllarca "AKM'nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapanlar görkemli açılış töreni sonrası sessizliğe gömüldü. İYİ Parti Genel Başkanı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hadi itiraf edin! Siz de yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'ni çok beğendiniz ama mahalle baskısı korkusuyla söyleyemiyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:01:00 -
Akşener ve Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Hadi itiraf edin

29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yıllarca "AKM'nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapanlar görkemli açılış töreni sonrasında sessizliğe gömüldü.

Akşener'in 1 Haziran 2013 tarihinde attığı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki tweet ise Twitter'da binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

"Hadi itiraf edin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından açılış sonrası bir paylaşımda bulunarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi.

Bakan Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

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