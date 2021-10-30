Akşener ve Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Hadi itiraf edin

29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yıllarca "AKM'nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapanlar görkemli açılış töreni sonrasında sessizliğe gömüldü.

Akşener'in 1 Haziran 2013 tarihinde attığı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki tweet ise Twitter'da binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

"Hadi itiraf edin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından açılış sonrası bir paylaşımda bulunarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi.

Bakan Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı: