Akşener ve Kılıçdaroğlu kanser hastası acılı bu Kürt annenin sesini duyacak mı?

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir yılı aşkın bir süredir oturma eylemini sürdüren acılı anne Ayşegül Biçer ile eşi Rauf Biçer, ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı. .

Demirtaş’la Akşener arasında ‘kahvaltı’ muhabbeti

Geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş, "Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik" diyerek içeri geçerdik" demiş, İYİ Parti lideri Meral Akşener, ise " Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" şeklinde yanıt vermişti.

Bir skandal Demirtaş açıklaması da Kılıçdaroğlu’ndan geldi

Demirtaş’la Akşener arasındaki ‘sıcak muhabbet’e yönelik tepkiler sürerken bir skandal açıklama da bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, PM Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada Demirtaş’ın suçsuz olduğunu iddia ederek "Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır" dedi.

Akşener ve Kılıçdarğlu’nun skandal Demirtaş açıklamasını acılı anne değerlendiriyor

Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylemini sürdüren acılı anne Ayşegül Biçer ve Rauf Biçer, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde tepkilere neden olan o açıklamaları canlı yayında değerlendirdi.

Canlı Yayını İzlemek İçin:





