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Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılan görüşme sonrası ilk açıklamalar da geldi.

24 Nisan 2018 Salı 12:32
Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR'ı ziyaret eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu. İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Karamollaoğlu'nu İYİ Partililer alkışlarla karşıladı. İki lider basına kapalı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

HİLE KOVMA MASASI

Görüşmeyi değerlendiren Meral Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

HAFTA SONUNA DOĞRU TEKRAR GÖRÜEŞCEĞİZ

Daha sonra söz alan Temel Karamollaoğlu ise, "Şimdi inşallah seçime gidiliyor. Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. Seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye'mizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyoruz. Bu akşam İstanbul'da Erbakan Ödülleri akşamı olacak. Oraya katılacağım. İnşallah kendileriyle tekrar görüşmemiz hafta sonuna doğru vuku bulur. Gelişmeleri son kertede neticelendirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:32
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Meral Akşener
  4. CHP

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