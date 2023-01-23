Akşener ve İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu cephesinden edindiği bomba bir kulis bilgisini köşesinde paylaştı. Kendisinin, İmamoğlu'nun 14. cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşündüğünü, ama Meral Akşener’in, “Ekrem, sen 15’inci Cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. İki yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun” dediğinin söylendiğini belirten Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hiçbir şey onu yıldırmıyor. Hiçbir şey onu cumhurbaşkanı adayı olma kararından vazgeçirmiyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmiş gibi görünse de içinde yanan cumhurbaşkanlığı ateşini bir türlü söndüremiyor.

Kılıçdaroğlu’nun tüm baskılarına rağmen İmamoğlu 15 ili aşkın yurt gezilerine başladı. İlki Kastamonu’ydu. Sırada Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan, Malatya, Ordu gibi yerler var. Bir ara İstanbul’a da uğrayacakmış. İstanbul Belediye Başkanı yurt gezisine niye çıkar? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün. Kastamonu konuşmasını izledim. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlatmış. Bir de seçim müziği yaptırmış. Öyle, “Kılıçdar, Kılıçdar, Kılıçdaroğlu” tarzında değil. Marş şeklinde düzenlenmiş. “İmamoğlu halkın yürekli sesi, eğilmez başı” diyor. “O gün gelecek, o gün gelecek” diye bir nakaratı var. Bence marş şeklinde değil de rock tarzında bir parçayı seçse daha akılcı olurdu. Gençlerin Ekrem abisi çağrışımı yapardı. Ben şarkının nakaratına takıldım. “O gün”, peki o gün hangi gün?

Aktaracağım kulis, ‘o gün’le ilgili. İmamoğlu cephesinden yansıyan kulise göre, o gün bu seçim değilmiş. Ben 14’üncü cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşünüyorum ama Meral Akşener’in, “Ekrem, sen 15’inci Cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. İki yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun” dediği söyleniyor. Ben Ekrem İmamoğlu’nun seçim çizmelerini giyip Kastamonu seferine çıkması nedeniyle kulislerde konuşulanları aktarıyorum.

KILIÇDAROĞLU’NA RAĞMEN

Bu senaryonun birkaç açıdan önemi var.

1- Ekrem İmamoğlu’nun önündeki en büyük engel Kemal Kılıçdaroğlu.

2- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında kararlı ve hayatında hiç olmadığı kadar cesur davranıyor.

3- Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olsa kazanma şansı yok. Aynı zamanda belediye başkanlığını da kaybetmiş olacak.

2 YIL SONRA ERKEN SEÇİM

4- Meral Akşener seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlu afişleriyle başlattı. Akşener’in adayının İmamoğlu olduğu belli.

5- Ancak Akşener’in, Kılıçdaroğlu’na rağmen İmamoğlu’nu aday göstermesi reel siyasete pek uygun düşmüyor.

6- Akşener’in, İmamoğlu’na 2 yıl sonra erken seçime götüreceğim demesi 6’lı Masa’nın “2 yıl içinde parlamenter sisteme geçilecek” önerisiyle örtüşüyor.

2 YIL BEKLE

7- Tecrübeli bir politikacı olan Akşener’in, “Ekrem acele etme. 2 yıl içinde erken seçime gideceğiz. Kılıçdaroğlu ile savaşarak kaybedeceğin bir hamle yapma. Senin yaşın genç, 2 yıl bekle. Erken seçim olunca sen 15’inci cumhurbaşkanı adaylığına talip ol” demesi siyasetin doğal akışına ters değil.

Kılıçdaroğlu 75 yaşında. 2 yıl sonra 77 yaşında olacak. Ekrem İmamoğlu 51 yaşında, iki yıl sonra 53 yaşında olacak. Siyaset için ileri bir yaş değil.

EKREM GEL

Akşener, siyasi yasak kararı çıktığında İmamoğlu’na ne demişti: “Ekrem gel, yeni başladı.” İmamoğlu ona ne yanıt vermişti? “Yeni başladı ablam, sağol.”

Süreç devam ediyor. Sadece araya 2 yıllık bir rötar konulmuş olabilir.

HDP, 6’LI MASA’YLA EĞLENİYOR

ŞENER Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman’ın başrollerini oynadığı ‘Kibar Feyzo’ filminde bir sahne var. Şener Şen, Ankara’dan gelen yetkilinin yanında Kemal Sunal’a bir çift öküz verip 6 bin liralık başlık parasını ödeyeceğini söyleyince, Kemal Sunal Şener Şen’e, “Ağam eğlenir benimle” diyor ya, onu kastediyorum. HDP, 6’lı Masa karşısında artık işi oraya götürdü.

HDP şimdiye kadar 6’lı Masa’ya “Bizimle görüşün, cumhurbaşkanı adayınızı destekleyelim” diyordu. Arada bir de bizimle müzakere etmezseniz bakın ha adayımızı çıkarırız diye tehdit ediyordu.

HDP, artık iyice işin tadını çıkarmaya başladı. Pervin Buldan, “6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımızı destekleyin” dedi.

6’LI MASA’YI ŞEKİLLENDİRİYOR

HDP, 6’lı Masa’da görünmüyor.

Ancak ortak aday çıkarma konusunda öneride bulunuyor. İş sarpa sarınca “Adayımı çıkarırım” diye tehdit ediyor.

Kimin aday olacağını söylüyor. “Ekrem İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu aday olursa destekleriz” diyor. Kimin aday olamayacağını söylüyor. “Mansur Yavaş ve Meral Akşener kırmızı çizgimizdir” diyor.

Şimdi de bizim adayımızı destekleyin diye öneride bulunuyor.

HDP, masada olsaydı başka ne yapacaktı?"