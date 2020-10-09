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Siyaset Akşener tarafını seçti! İYİ Parti'de ortalık karışacak
Siyaset

Akşener tarafını seçti! İYİ Parti'de ortalık karışacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın delegeleri yönlendirmesinin ardından parti ikiye bölünmüş ve Aydın'ın istifası istenmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın'a sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:23:00 -
Akşener tarafını seçti! İYİ Parti'de ortalık karışacak

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda "oy verilmeyecekler" listesinin yapılmasıyla başlayan kriz, kartopu gibi büyüyerek partiyi çıkmaz içine sürükledi.

Bu listenin mimarının, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın olduğu ortaya çıktı.

İstenmeyenler listesinde yer alan 14 milletvekili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma yaptığı grup toplantısına katılmayarak tepkisini ortaya koydu. Muhalifler, Koray Aydın'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Aydın’a sahip çıktı

Tartışmaların da yaşandığı toplantıda, Meral Akşener'in, “Bu tavırlarla partiye zarar verirsiniz, sorunları birlikte başka yollardan aşabiliriz” dediği öğrenildi.

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Yorumlar

s.berk

IP İN TUTUNACAK YERİ KALMADI TEK UMUDU MERALIN HDP
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Millet

Koraydın bir fetö mecburisidir. Yıllar önce fetöcüler bu şahsı yüce divanda aklayarak ele geçirmişlerdir. Bu ak saç milliyetçi değil aslında o tarihten sonra tıpkı maralı gibi fetö esiridir. Fetö ipin içindeki gerçekten milliyetçi ulusalcı olan, hakiki ahmakları temizlemektedir. Maralının milliyetçiler tarafında olma ihtimali sıfırdır. Maralı diyor ki, başıma silah dayalı. Fetö partisini tam fetö partisi haline getirmektedir.
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