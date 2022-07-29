Akşener tarafından sürülen Eski emniyet müdürü Sonunur, belgeleri çıkarttı

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, yaptığı açıklamada görevde olduğu dönemde başından geçen bir anısını paylaştı. 28 Şubat kutlaması yapıldığını anlatarak “İçki içmediğim için sürüldüm” dedi.

Sonunur, “Etimesgut İlçesi Emniyet Müdürü olarak Erol Tutal Paşa beni yemeğe davet etti. İçeri girdiğimde masalarda kiloluk alkoller vardı. Orada 28 Şubat’ın şerefine kutlama yapıyorlardı. Erol Paşa ayağa kalktı, önüme boş bardağı sürdü, içine alkol koydu buyur Kemal Müdürüm diyerek şerefine kadeh kaldırıyoruz dedi. Bende alkol almadığımı bunun yerine su, kola, ayran içiyim dedim oda, olur mu bir yudum al bırak dedi. Ben de 1986’da hanımımla hacca gittim ben bunu içmem size saygım sonsuz, kafana sık deyin kafama sıkıyım ama bunu içmem dedim. Daha sonra bana müsaade diyerek oradan ayrıldım. 2 gün sonra tayinimin çıktığını öğrendim. Anladım ki Erol Paşa İçişleri Bakanı olan Meral Akşener’e söyledi o’da benim tayinimi Niğde’ye çıkarttı” dedi.

Kemal Sonunur, o dönem Cumhuriyet Gazetesinde çıkan haberleri görtererek, kendisine inanmayanlara tokat gibi bir cevap verdi. Sonunur, "Bu olayı İstanabul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a anlattım, yatay geçiş yazımı yazdı ancak Meral Akşener onu da imzalamadı." dedi.