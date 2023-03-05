  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akşener, seçimde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine oy verecek? O isim, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu
Medya

Akşener, seçimde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine oy verecek? O isim, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin olarak, "Partisinin üst düzey bir yetkilisi dün kendisine sessizce sormuş: 'Seçimde Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip olursa parti olarak hangisine destek vereceğiz?' Yanıt muhteşem: 'Onu sonra düşünürüz.” diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 13:28:00 -
Akşener, seçimde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine oy verecek? O isim, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin olarak, "Partisinin üst düzey bir yetkilisi dün kendisine sessizce sormuş: 'Seçimde Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip olursa parti olarak hangisine destek vereceğiz?' Yanıt muhteşem: 'Onu sonra düşünürüz.” diye yazdı.

Çölaşan yazısında, "Meral Hanım durup dururken umudumuzu kırdı, coşkumuzu ve heveslerimizi yok etti demeyeyim de en azından törpüledi…Büyük bir yanlışa damgasını vurdu. Başka partinin listesinden seçilmiş iki büyükşehir belediye başkanını bile isimlerini vererek ayartmaya kalkıştı… Şimdi ağır bir vebal altındadır. Bir ay önce büyük depremi yaşamıştık. Şimdiki ikinci deprem oldu, memleketi salladı ama bu siyasi..." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, şu ifadeleri kullandı:

"Partisinin üst düzey bir yetkilisi dün kendisine sessizce sormuş: “Seçimde Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip olursa parti olarak hangisine destek vereceğiz?” Yanıt muhteşem: “Onu sonra düşünürüz.” Hanımefendi bu son kararıyla sadece kendisinin değil, partisinin de ayağına kurşun sıktı. Acaba kurşunları çıkarmayı başaracak mı!"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23