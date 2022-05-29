Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Akşener “sakın ha sakın” diyordu.. Şimdi usul usul, Öcalan’ı bırakmaya yürüyorlar!” başlıklı bugünkü köşe yazısında son günlerde HDP’nin ayaklarından birisi olduğu Millet İttifakı cephesinden gelen Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakma söylemlerini hatırlattı.

Aynı açıklamaları İYİ Partililerin de yapmasının an meselesi olduğuna vurgu yapan Karahasanoğlu, bir sonraki adımın ise teröristbaşı Öcalan’ın serbest bırakılması olduğunu belirtti.

İşte o yazı;

AK Parti’den hiç kimsenin, terör örgütü başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ile ilgili açıklaması yok iken..

Durup dururken açıklama yapıp, “Eğer İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha… Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü memlekete yapmaya kalkma.”

Aslında bu sözleri sarf ettiği günlerde, 6’lı ihanetçiler olarak mutabakat metinleri hazırlayıp, “AİHM kararları derhal uygulanır” şeklinde, anayasa değişikliklerini gündeme getiriyorlardı..

“AİHM kararları derhal uygulanır” demek nedir?

AİHM muhtemelen 2025 yılında “Öcalan’ın hapis hayatı uzun sürmüştür, tahliyesine” dediği dakika, kendisinin serbest bırakılmasıdır..

Kendileri teröristbaşını serbest bırakmak için anayasa değişikliği yapmaya hazırlanıyorlar..

Ama insanları, başka yerlere baktırıp, şaşırtmaya kalkıyorlar..

HDP ile kurdukları ittifak, bunu gerektiriyor..

Öcalan’ı serbest bıraktırmanın öncesinde, HDP bunlara “samimiyet testi” yapıyor..

“Çıkın halkın huzurunda, bizim eşbaşkanımız, 53 kişinin katili Selahattin Demirtaş’ı, 7 yıllık cezaevinden sonra serbest bırakacağınızı söyleyin ki, biz de bunun sonrasında 50 bin kişinin katili Öcalan’ı da 25 yıllık cezaevinden sonra serbest bırakacağınıza inanalım, tabanımıza size oy vermesi için çağrı yapalım” diyorlar..

Planlama bu kadar net, bu kadar basit..

Bu basit planlamanın gereği olarak, HDP “haydi beyler, çıkıp meydanda istediğimizi açıklamayı yapın” diyor.

Biri ikisi değil, hepsi, konu mankeni gibi halkın karşısına çıkıp, Selehattin Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorlar..

Hem de kime söyletiyorlar bunu..

Milliyetçi kökenden gelen Mansur Yavaş’a..

Ankara’daki bazı MHP’lilerin, Cumhur İttifakı adayına değil de, eski birliktelikleri sebebi ile CHP listesinden ve Millet İttifakı olarak seçime girdiği halde, oy verdikleri Mansur Yavaş’a..

Ne diyor Mansur Yavaş?

Senaryo hazırlanmış, Vanlı bir yurttaş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hatırlatıp, Mansur Yavaş’a diyor ki: “Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz!”

Milliyetçi bir adam ne der?

“Gitsin elindeki kanı temizlesin. Gitsin, asker katili Apo’nun heykelini dikme sözünden dolayı özür dilediğini açıklasın. Gitsin, gerillanın (PKK’lı teröristlerin) cenazesine katılmayan milletvekilini disipline veririm” sözünden dolayı özür dilesin.. Yasin Börü’nün kanındaki parmak izini temizlesin.. Sonra, mahkemelerin vereceği karara hepimiz saygı gösterelim!”

Aslında ben biraz yumuşaklaştırdım, milliyetçi söylemi..

CHP’lileşmiş milliyetçi.

PKK ile iş kotaran çakma milliyetçi..

İP’le dans eden, onun sırtından HDP ile işbirliği yapan çakma milliyetçilerin söylemi, böyle olur..

Gerçek milliyetçi, “Asker katillerine katil diyemeyenlerin, PKK’ya terör örgütü diyemeyenlerin yeri cezaevi değil, darağacıdır” der..

Ama o kadarını, yumoş milliyetçi Mansur’dan beklemiyoruz..

En azından, “Yargı bir karar versin” gibi bir cümle beklerken..

Mansur Yavaş, “İnşallah” diyor..

PKK için, “terör örgütü demiyorum. Hak arayan bir yapıdır” diyen Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması için, HDP’yi boşverdik. CHP’yi boşverdik. Şimdi Mansur Yavaş da devreye girmiş..

Mansur Yavaş yalnız mı?

Değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da (...)