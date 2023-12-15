Akşener onu kaçırdığına çok üzülür! Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı

Şen, yeni parti kurma hazırlığında olan Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldiğini duyurdu.

Şen, İsmail Saymaz'a konuştu.

Ersan Şen'in şunları söylediği aktarıldı:

“Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nu severim. İyi bir Türk milliyetçisi ve Atatürkçüdür. Kendisiyle görüştük, doğrudur. Henüz bir parti kurduğunu ya da kuracağını duymadım. Eğer birlikte çalışabileceğimiz bir ortam olursa bunu değerlendirmek isteriz. Ben Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin mümkün olduğunca bir cephe oluşturmasını arzu eden biriyim. Bu ülkede bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Yavuz Bey ile görüşmemizde bazı konuları ele aldık.”