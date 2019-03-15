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Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde seçmenleriyle buluştu.

15 Mart 2019 Cuma 13:29
Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde seçmenleriyle buluştu.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün başlayan 2 günlük Manisa programı kapsamında Şehzadeler ilçesinde seçmenleriyle buluştu. Manisa’da kaldığı otel önünde partilileri tarafından karşılanan Akşener, Karaköy Mahallesi üzerinden otobüslere gelerek kuyumcular çarşısı esnafını selamladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’na gelen Akşener otobüsünün önü partililer tarafından kesildi. Bir süre otobüsten partililerini selamlayan Akşener, daha sonra otobüsten inerek cadde üzerinde yürüdü. Lokma dağıtılan seçim çadırını ziyaret eden Akşener, seçmenlerden destek istedi. Seçim standındaki ziyaretin arından tekrar otobüse dönen Akşener, seçimde aday olan tüm belediye başkan adaylarına başarılar diledi. Belediye seçimleri nedeniyle kimsenin kimseyle kırgın olmamasını temenni eden Akşener, diğer ilçe programlarına devam etmek üzere Şehzadeler’den ayrıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:29
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