Akşener, Kılıçdaroğlu'na "ahmak" demiş! Bu iddiayı bakın kim ortaya attı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin gündemine oturacak bir iddiayı ortaya attı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "ahmak" dediğini ileri süren Barlas, "İmamoğlu'nun velayet kavgası büyüyor" ifadelerini kullandı.

İşte Barlas'ın, okuyanları hayrete düşürecek o yazısının ilgili bölümü:

"(...) Türkiye'de televizyonları bir açıyorsunuz, konuşulan tek konu altılı masa. İktidar tarafı bu masanın "beceriksizliğini, aralarındaki kavgaları" doğal olarak gündeme getiriyor. Muhalefet ise aday bulamadığı için "altılı masa" gibi sanal bir kavramla seçmeni oyalamaya devam ediyor.

İşin acı yönü, bir kısım seçmen hâlâ ümidini bu sanal masaya bağlamış buluyor. Hâl böyle olunca herkesin gündemi altılı masa. Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ima ederek ağır sözler söylediği, hatta "ahmak" dediği konuşuluyor. Yani İmamoğlu'nun velayet kavgası büyüyor.

BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına açıkça karşı çıkan Akşener'in gönlünde İmamoğlu var. Saraçhane operasyonunda da herkes bunu net şekilde gördü. Almanya'dan apar topar dönen Kılıçdaroğlu ise kendisine yönelik oyunu bozmak için grup toplantısında İmamoğlu'nu karşısına oturttu, kürsüde konuşmasına izin vermeyerek kendisine olan bağlılığını açıklatmak zorunda bıraktı.

Oyları yüzde 1'in altında olan masanın diğer ayaklarının ne dediği ise kimsenin umurunda değil. Şimdi bütün gözler dışarıdan gelecek "Tek aday üstünde birleşin" talimatına çevrildi. Bazı kesimlerde bu talimat doğrultusunda "Tuvalet terliği bile aday gösterilirse oy verilecek" algısı hâlâ sürüyor. Ancak "fonlanan Türkiye düşmanı Youtube yorumcuları" dahil Türkiye içindeki ve dışındaki Tayyip Erdoğan düşmanlarının gazı çok fena kaçtı. Seçime böyle bir atmosferde gidiliyor."