Akşener kentsel dönüşüme böyle engel olmuş! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il büyük hasar aldı, 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin yüzde 98'inin 1999 öncesi yapılar olduğu tespit edildi. Büyük deprem sonrası kentsel dönüşüm tartışmaları alev aldı.

Hükümet birçok ilde kentsel dönüşü yapmak isterken muhalefet ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile dirençle karşılaştı. Onlardan biri de büyük depremin beklendiği İstanbul'da Beykoz ilçesi. Beykoz'un Tokatköy ilçesinde kentsel dönüşümle vatandaşlara daha güvenli mimariler sunulacaktı.

Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP ile sol örgütler halkı kışkırtarak dönüşümü engelledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o günlerde halkı kentsel dönüşüme karşı organize olmaya çağırdığı kaydedilen bir videoda açıkça görüldü.

Kentsel dönüşüme karşı sol örgütler ve muhalefet el ele

Depreme karşı dayanıklı yapılar hayat kurtarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yapılan TOKİ konutları 11 ilin etkilendiği asrın en büyük felaketinde hiçbir zarar görmedi. Bu da dönüşümün ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşüm konusunda muhalefetin ikiyüzlü tutumu dikkat çekti. Deprem öncesi kentsel dönüşümün yapılacağı her noktada direnen muhalefet, sol örgütler ile ele ele halkı kışkırttı. Birçok noktada kentsel dönüşüm muhalefetin manipülasyonları ile mahkemeye taşındı. Çalışmalar ya aksadı ya da durdu.

İskenderun'da yüzlerce can sol örgütler ve muhalefetin inadına kurban gitti

Asrın en büyük felaketi sonrası yapılan tespitler, yıkılan konutların ve iş yerlerinin çok büyük bir bölümünün 1999 öncesi depreme dayanıksız yapılar olduğunu ortaya koydu. Depremin en sert vurduğu ve yüzlerce canı yitirdiğimiz İskenderun'da 6 mahallede 2013 yılından itibaren kentsel dönüşüm yapılmak istendi. Ancak Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın başını çektiği siyasiler ve sol örgütler halkı kışkırttı.

Süreç mahkemeye taşındı. Mahkeme 2017 yılında dönüşüm kararını iptal etti. Yine 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Sol örgütler ve muhalefet halkı kışkırtarak süreci mahkemeye taşıtmasaydı, bu 6 mahallede dönüşüm yıllar önce tamamlanacaktı. Belki de birçok yapı ayakta kalacak, birçok insanımız da hayatta olacaktı.

İstanbul'da da kentsel dönüşüme muhalefet ettiler

Megakent İstanbul'da da 7 ve üzerinde bir deprem bekleniyor. Uzmanlar uzun süredir bu beklentilerini dile getiriyor. Kentsel dönüşüme İstanbul'da hız verilmek istenirken, muhalefet Esenler, Beykoz ve Tozkoparan başta olmak üzere birçok noktadaki kentsel dönüşüme fren yaptırdı. Vatandaşları kışkırtarak kentsel dönüşümü engellemeye çalışan muhalefet bloğu, sol örgütlerle de işbirliği yaparak zaman zaman buradaki çalışmaları çatışmaya bile dönüştürdü.

Akşener'in Beykoz'da dönüşüme engel olmak için "organize olalım" çağrısı yaptığı ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, Deprem sonrası hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile suçlayan muhalefet liderleri arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beykoz Tokatköy'deki kentsel dönüşüme engel olan ve halkı kışkırtan isimler arasındaydı. Akşener, Tokatköy'e gelerek, halkı kışkırtmış, organize olma çağrısı yapmıştı.

Akşener kaydedilen görüntülerde kentsel dönüşüme karşı birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanıyor:

Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al, 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok, ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse edeyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize, organize olun. Sizin dediklerinizi arkadaşlarımız aldı yayınlayacak. Pazartesiye de böyle bir şey yapalım. Sonra da devamını getirelim inşallah.

Muhalefetten büyük ikiyüzlülük

Deprem olmadan önce vatandaşları kışkırtan, kentsel dönüşümleri engelleyen, 'organize olma' çağrısı yapan muhalefet, deprem sonrası kentsel dönüşüm eleştirilerini sıralamaya başladı. Muhalefetin ikircikli tavrı tepki çekti.