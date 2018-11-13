Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret edip hedef gösterdi, Ali Erbaş'a saldırdı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, ayak parmakları kesilen araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’nu hasta yatağında ziyaret etmesini hazmedemedi!.. Masumane bir hasta ziyaretini köpürten Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi, Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.

Kadir Mısıroğlu'ndan Meral Akşener'e tarih dersi!

Mısıroğlu’na, “Dış merkezlere bağlı” ve “müptezel” dedi

FETÖ ile arasına kesin bir çizgi koyamayan, hakkındaki iddiaları yalanlayamayan Akşener, Kadir Mısıroğlu’nu “dış merkezlere bağlı” ilan etti, edebsizce hakaretler savurdu. Akşener şunları söyledi:

“Türk milleti dün işgale izin vermediği gibi bugün de yarın da izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bir tarafta ezana dil uzatanlarla mücadele diyoruz. Diğer tarafta kurucu iradeye savaş açanlarla. Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucularına bir Fatiha'yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum bugün buradan da soruyorum. İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin? Atatürk'e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Sayın cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi feslilerden öğreniyorsunuz bu bizi kahrediyor.

“Görevden alın”

O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın.”