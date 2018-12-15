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Akşener, 'İYİ Parti ile CHP'yi yan yana getirme çabalarını çirkin buluyorum' demişti... Kol kola girdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilerini CHP ve HDP ile yan yana getirme çabalarını 'çirkin' bulduğunu söylemişti. Aynı Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçerek yerel seçimlerde ittifak kararı aldıklarını açıkladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 00:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilerini CHP ve HDP ile yan yana getirme çabalarını çirkin bulduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nı kuran Akşener, HDP'nin meclise girmesine de dolaylı olarak katkı sağlamıştı.

Siyasi çelişkilerden kurtulamayan Akşener, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yaptıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçen Akşener, iki partinin yerel seçimlere ittifak yaparak gireceklerini duyurdu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 00:46
  1. meral akşener
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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