Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a ateş püskürdü! 'Hainlik'
Meral Akşener, "Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane’ye koşan bir tek biz vardık. Bugün hepsinin hainlik ettiği biz olduk." dedi.
Meral Akşener, "Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane’ye koşan bir tek biz vardık. Bugün hepsinin hainlik ettiği biz olduk." dedi.
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