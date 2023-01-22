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Siyaset Akşener ile Fakıbaba Şanlıurfa'da boş yolları selamladı
Siyaset

Akşener ile Fakıbaba Şanlıurfa'da boş yolları selamladı

İl Kongresi'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İyi Parti Lideri Meral Akşener parti otobüsüyle şehir turu atmak isterken vatandaşlardan beklediği karşılığı bulamadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 15:27:00 - 2023-01-22 16:11:29

Türkiye seçim havasına girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs için partilerin çalışmaları hız kazandı.

Bu kapsamda siyasi partiler parti kongrelerini tamamlayarak seçim çalışamalarına başlıyor.

Dün Diyarbakır İl Kongresi'ne katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongre sonrası Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya geçti.

Beklediği ilgiyi görmedi

Şanlıurfa’da İyi Parti otobüsüyle kent turu yapan Meral Akşener, vatandaşları selamlamak istedi.

Ancak Meral Akşener Şanlıurfalılardan beklediği ilgiyi göremedi. Akşener boş yolları selamladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Akşener vatandaşları selamlamak isterken vatandaşlar aynı karşılığı vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Fakıbaba da eşlik etti

Geçtiğimiz aylarda AK Parti’den istifa ederek İyi Parti’ye katılan Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Eşref Fakıbaba da Akşener’e eşlik etti.

Akşener, bugün Mehmet Akif İnan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İyi Parti Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi’ne katılacak.

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Yorumlar

Nur

Fakıba dönektir yani kim bakar ona artık taş yerinde ağırdır meral abla sizde öyle cuk olmuşsunuz
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