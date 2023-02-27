Akşener ile anlaşmaya varıldı... 6'lı Masa'nın adayı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.

Zamanlama dikkat çekti

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti. Görüşmede, 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığında anlaştılar

tv100 muhabiri Betül Araz'ın aktardığına göre, iki lider görüşmede Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı.

Canlı yayında görüşme hakkında bilgi veren Araz, ''İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında soru işaretlerinin olduğunu biliyoruz. Ancak bu noktada Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında tek bir kelime etmediğini diyebiliriz. Bugün görüşme sonrası İYİ Parti'de de bir toplantı olduğunu biliyoruz. Şu an Meral Akşener de yetkili kurullarında bir toplantı halinde. Elbetteki Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi İYİ Parti'de de şu dakikalarda konuşuluyor diyebiliriz'' ifadelerini kullandı.

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