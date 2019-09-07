Akşener HDP ve PKK'ya tek laf edemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyabakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akşener, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, Diyarbakır'daki bir parti binası önünde gözyaşı ve hasretle nöbet tuttuğunu hatırlatarak, "Ağlayan sadece o annelerimiz değil, bütün milletimizdir. Bu acıyla feryat eden, 82 milyondur. Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum; O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadelerini kullandı.