Akşener HDP ve PKK'ya tek laf edemedi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattığı eylemlerle ilgili günlerdir tek bir laf etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yazılı bir açıklamada bulundu. Akşener'in açıklamasında PKK ve HDP'ye tek bir söz dahi etmemesi dikkat çekti.07 Eylül 2019 Cumartesi 18:15
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyabakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akşener, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, Diyarbakır'daki bir parti binası önünde gözyaşı ve hasretle nöbet tuttuğunu hatırlatarak, "Ağlayan sadece o annelerimiz değil, bütün milletimizdir. Bu acıyla feryat eden, 82 milyondur. Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum; O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ