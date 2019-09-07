0553 313 94 23

Akşener HDP ve PKK'ya tek laf edemedi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattığı eylemlerle ilgili günlerdir tek bir laf etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yazılı bir açıklamada bulundu. Akşener'in açıklamasında PKK ve HDP'ye tek bir söz dahi etmemesi dikkat çekti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:15
Akşener HDP ve PKK'ya tek laf edemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyabakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akşener, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, Diyarbakır'daki bir parti binası önünde gözyaşı ve hasretle nöbet tuttuğunu hatırlatarak, "Ağlayan sadece o annelerimiz değil, bütün milletimizdir. Bu acıyla feryat eden, 82 milyondur. Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum; O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:15
  1. Diyarbakır
  2. İYİ Parti
  3. Meral Akşener
  4. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı
    1. İzmir'de cinnet getiren kişi..
    2. Kavuncu, Silivri ve Bakırköy Kadın..
    3. Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuldu!
    4. Kırşehir'de turist sevinci
    5. ŞEGAFED'den Diyarbakır annelerine destek
    6. Tunuslu hakimlerden cumhurbaşkanı..
    7. BBP'den Diyarbakırlı annelere destek
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    9. YDS ne zaman saat kaçta? | YDS sınav..
    10. Yeni kaymakam atamaları ne zaman? |..
    11. Çöp kamyonundan düşen temizlik..
    12. Bursa’da orman yangını 20 dönüm alanı..
    13. Çocuklar "Uçan Kütüphane" festivalinde..
    14. Bitlis’te 64 kişiye ‘Mesleki..
    15. Galatasaray Lisesi'nin müdürü kim oldu?
    16. Malezya'da yangınlardan yayılan duman..
    17. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü için..
    18. 3. Lig 3. Grup
    19. Forum Magnesia’dan ‘Sokakta Satranç..
    20. Akşener HDP ve PKK'ya tek laf edemedi
    21. 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
    22. Eski çeşmeyi yıkarken canından oldu
    23. Bangsamoro'da binin üzerinde militan..
    24. Potada milli maçın ardından
    25. Milletvekili Çakır’dan Darende’ye..
    26. Trump’tan Rusya ve Ukrayna arasındaki..
    27. Curling A Milli Takımı güç depoluyor
    28. Motokros Şampiyonası nefes kesiyor
    29. Hafif ticari araç ile kamyonet..
    30. Teröristlerle sıcak çatışma! Özel..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim