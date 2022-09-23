Akşener figüran ajansı gibi: 'Açım' diyen kadının 2 dairesi çıktı!

İYİ Parti eliyle sahnelenen kirli algı ve propaganda kokan tiyatrolar bitmek bitmiyor. Kirli siyasetlerine parti üyelerini de alet eden İYİ Parti’de Meral Akşener, gittiği her yerde sözde mağdur tiyatrolarını sahneliyor.

Bu sefer Ankara Etimesgut’ta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşener’e ihtiyaç sahibi olduğunu öne süren bir vatandaş, “Açım, ölüyorum, perişanım” diyerek dertlenmesi karşısında Akşener, şov yaparak tepki verdi.

İYİ PARTİ ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede bu karşılaşmanın da bir tiyatro olduğu ifşa oldu. Görüntülerdeki Nurgül Sipahi’nin İYİ Parti üyesi olduğu ve aslında mağdur bir vatandaş olmadığı, kendisi üzerine 2 adet ev olduğu ortaya çıktı.

Maddi durumu iyi olduğu anlaşılan Sipahi’nin İYİ Parti Eryaman Bölge Temsilciği’nde çekilmiş fotoğrafları da gün yüzüne çıktı.

2023 seçimlerine sayılı bir zaman laka muhalefet partileri kirli ve kara propagandan vazgeçmiyor. En son Ankara’nın Etimesgut ilçesinde İYİ Parti’nin “Açım, ölüyorum” adlı tiyatrosu yalan çıkması bunun bir göstergesi olarak kayda geçti.

İYİ Parti’nin kurguladığı tiyatro bir kez daha ortaya çıkarken, mağdur vatandaş kisvesi adı altındaki kişinin Nurgül Sipahi olduğu öğrenildi. Söz konusu kadının “Gerçekten açım” diye kendini acındırarak, 4 bin lira maaş aldığını, bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini iddia etti.

MAĞDUR KİSVESİ ADI ALTINDA TİYATRO

Sipahi sözlerinin devamında şunları söyledi;

Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz, benyaşamak istiyorum. Perişan olduk”

Akşener’de sahnelenen tiyatronun hakkını vererek Nurgül Sipahi’ye sarılıp “Beraber kurtaracağız, az kaldı” yanıtını verdi.

Öte yandan Nurgül Sipahi’nin İYİ Parti Ankara Etimesgut Teşkilatı’nda boy boy fotoğrafları var.

2 ADET DAİRE SAHİBİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bu olayın ahlaksız bir tiyatro olduğu gerçeği ise ‘Açım, ölüyorum, perişan oldum’ diye veryansın eden, kirada yaşadığını söyleyen Sipahi’nin esasta 2 adet daire sahibi olduğuyla gün yüzüne çıkıyor.