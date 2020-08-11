  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akşener eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:24:42 -
Akşener eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de geçen yıl eski eşi tarafından bir kafede 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçakla öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'un Yuva Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Akşener, burada dava süreci ile ilgili aileden bilgi aldı ve dua etti. Emine Bulut'un kızı Bilge ile de yakından ilgilenen Meral Akşener, küçük kızın eğitim durumunu sordu.

"Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin" diyen Akşener, aileye her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Anne Fadime Bulut, acılarının dinmeyeceğini ancak katile verilecek en yüksek cezanın acılarını bir nebze de olsa azaltacağını söyledi.

Evlat acısının zor olduğunu belirten Bulut, olayın üzerinden bir yıl geçtiğini ve kızlarının hatırasıyla yaşadıklarını anlattı.

Tüm Türkiye'nin kızlarının yaşadığı acı olayı unutmadığını ve kendilerine destek verdiğini vurgulayan anne Bulut, "Kızım benim evimin her şeyiydi. Şimdi her şeyi hasta babası yapıyor. Babası bu yaştan sonra sigaraya başladı. Pişirdiğim yemek evde bitmiyor. Evim darmadağın oldu." şeklinde konuştu.

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada boğazından bıçaklanmış, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...
Gündem

Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Türkiye’nin Akdeniz’de yeni Navtex ilanı sonrası Oruç Reis bölgeye hareket etti. Yaşanan olay sonrası Yunanistan’da acil durum ilan edilirke..
Soylu’dan mülteci tepkisi: Avrupa’nın yaptığı hayvanlıktır!
Gündem

Soylu’dan mülteci tepkisi: Avrupa’nın yaptığı hayvanlıktır!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupaya gtmeye çalışan mültecilerin botlarını batıran Avrupalı ülkelere sert tepki gösterdi.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı