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"Akşener, Erdoğan'a ittifak teklif etmiş"

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Uğur, Akşener'in aylar önce AK Parti'ye ittifak teklif ettiği bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 10:53
"Akşener, Erdoğan'a ittifak teklif etmiş"

Fuat Uğur'un çok konuşulacak yazısından ilgili bölüm şu şekilde;

"Ben sesi ve tonlamalarıyla Tansu Çiller imitasyonu olan Akşener’in domestik hâlini gördüğümde çok şaşırmamıştım. Ama onun böylesine raconcu abla kılıklarına girebileceğini düşünmemiştim. Cıva gibi, bulunduğu deliğin şeklini alabiliyor. Anladım ki dönüştürülebilme potansiyeli yüksek bir hanımefendi. Bunu yazmamın sebebi birkaç ay evvel aldığım bilgi.

Cumhurbaşkanı ve hükûmete çok yakın bir isim bana “Akşener, AK Parti’ye ittifak teklif etti” dediğinde bir hayli temkinli yaklaşmıştım. “Nasıl yani” diye sormuştum gayriihtiyari.

Eğer MHP yerine kendilerini tercih ederlerse parlamentoda da ittifak garantisi vermiş.

Anlaşılıyor ki Meral Hanım'ın dilindeki “Cukka ittifakı”, “Çıkar ittifakı” ve “Çukur ittifakı” gibi çamurların hepsi birer yansıtmaymış ve tamamen kendini işaret ediyormuş."

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:53
  1. Fuat Uğur

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